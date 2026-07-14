Las protagonistas de Cabeza Alta adelantan cómo reaccionan sus personajes ante un caso de violencia digital y destacan el importante mensaje social de la nueva ficción de Telecinco

Leonor Watling, Tomás del Estal y Paz Vega encabezan el reparto de la miniserie 'Cabeza alta', adaptación de la exitosa serie italiana 'A testa alta: Il coraggio di una donna'

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La violencia digital, el chantaje sexual, la pérdida de la intimidad y el impacto del juicio público en las redes sociales son algunos de los temas que aborda ‘Cabeza Alta’, la nueva miniserie que Mediaset España prepara junto a Shine Iberia. Un thriller emocional de dos capítulos que adapta la exitosa ficción italiana ‘A testa alta: Il coraggio di una donna’ y que pretende abrir un debate sobre una realidad cada vez más presente en la sociedad: las consecuencias que puede tener que un contenido íntimo se viralice sin consentimiento.

Este martes hemos asistido a la presentación oficial del proyecto y al set de rodaje, instalado en un colegio del centro de Madrid, donde Ghislain Barrois, director de la División de Cine, Ficción, Derechos y Distribución de Mediaset España, y Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, han explicado las claves de una ficción que combina suspense y denuncia social, poniendo el foco en la violencia digital, el abuso de poder y la capacidad de sobreponerse al escarnio público.

Además, hemos podido hablar con cuatro de sus protagonistas: Leonor Watling, Paz Vega, Silvia Abascal y Lucía Jiménez. Las actrices nos han adelantado cómo son los personajes a los que dan vida, por qué aceptaron formar parte de este proyecto y han reflexionado sobre la importancia de que la ficción visibilice una problemática que puede afectar a cualquier persona en la era de las redes sociales.

¿Cómo son sus personajes en 'Cabeza alta'?

Precisamente, uno de los aspectos que más llama la atención de ‘Cabeza Alta’ es la manera en la que cada personaje afronta las consecuencias de la violencia digital desde perspectivas muy diferentes. Lejos de limitarse a mostrar el impacto que tiene la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, la ficción explora cómo reaccionan quienes rodean a la víctima y el papel que desempeñan en la búsqueda de justicia y reparación.

Leonor Watling da vida a la directora de un prestigioso instituto que ha construido su carrera alrededor de un innovador proyecto educativo. La actriz explica que su personaje defiende una visión muy concreta sobre el uso de las redes sociales y la exposición pública. Cuando se convierte en el centro de una polémica tras la aparición de un vídeo íntimo, responde con firmeza: "Reacciona de una manera que a mí me encanta, muy sólida, con mucha fuerza", adelanta la intérprete, que destaca la entereza con la que afronta una situación tan delicada.

Por su parte, Paz Vega interpreta a una agente de la Guardia Civil decidida a descubrir quién está detrás de los hechos. Más allá de los lazos personales que la unen al caso, la actriz subraya el fuerte compromiso de su personaje con la justicia: "Quiere llegar al final de esta cuestión y descubrir quién le ha hecho esto a su hermana", señala.

Silvia Abascal encarna a la jefa de estudios del centro, una figura cercana a la protagonista que se convierte en uno de sus principales apoyos. Aunque reconoce que todavía está inmersa en las primeras semanas de rodaje, adelanta que su personaje vivirá de cerca las consecuencias de un caso que sacudirá por completo el entorno educativo.

En esa misma línea se sitúa el personaje de Lucía Jiménez, una abogada dispuesta a investigar todo lo que se esconde tras la historia: "Es una serie que tiene muchas capas", asegura la actriz, adelantando que la trama irá mucho más allá de lo que se ve a simple vista.

¡Dale al play para ver las declaraciones al completo!