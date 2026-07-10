La actriz ha emitido un comunicado este viernes, 10 de julio, confirmando su compleja situación con la Agencia Tributaria y explicando en qué punto se encuentra

La lista de los grandes morosos con Hacienda: regresa Patricia Conde y se mantienen Isabel Pantoja, Paz Vega y Bertín Osborne

Compartir







Paz Vega ha decidido romper su silencio y hablar públicamente para aclarar su situación con la Agencia Tributaria. Después de que en los últimos días haya trascendido que aparece en la lista de morosos de Hacienda, la actriz ha emitido este viernes, 10 de julio, un comunicado en el que explica el momento en el que se encuentra el proceso.

"Ante las informaciones difundidas en los últimos días sobre mi situación tributaria, considero oportuno realizar las siguientes aclaraciones", comienza el mensaje, en el que explica que ha centrado todos sus esfuerzos en solucionar este asunto.

PUEDE INTERESARTE La última decisión de Paz Vega tras su ruptura con Orson Salazar: se muda a casa de su hermana en medio de su revés económico

La actriz revela que el cambio de asesoramiento ha sido determinante. "Desde que cuento con un nuevo equipo de asesoramiento profesional, me alegra poder comunicar que, en estos últimos meses, he estado plenamente centrada en buscar soluciones para regularizar mi situación tributaria con la Hacienda Pública", afirma.

Además, Vega asegura que ese trabajo ya está dando resultados. De acuerdo a su versión, "en fechas recientes se han dado pasos importantes que han permitido reducir de forma significativa la deuda pendiente", dejando entrever que una parte importante de las cantidades reclamadas ya ha sido abonada o regularizada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

No obstante, la actriz reconoce que el proceso todavía no ha concluido. En su misiva asevera que continúa trabajando para resolver definitivamente todas las cuestiones pendientes. "Asimismo, continúo trabajando, junto con mis nuevos asesores, para completar este proceso y cumplir íntegramente con las obligaciones tributarias que permanecen pendientes, con la mayor diligencia y en el menor plazo posible", asegura.

En este sentido, insiste en que siempre "he asumido esta situación con responsabilidad y con la firme voluntad de encontrar una solución". "Mi prioridad es dejar completamente regularizada mi situación y seguir colaborando para que este proceso concluya de la mejor manera posible", afirma.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La intérprete también ha querido aprovechar el comunicado para agradecer el respaldo recibido durante estos meses, tanto por parte de las personas de su entorno como de quienes han optado por mantener la discreción mientras se desarrollaban las gestiones para resolver el asunto.

"Agradezco profundamente el apoyo, el cariño y la confianza que he recibido durante este tiempo. También quiero dar las gracias a quienes han respetado la discreción necesaria mientras se desarrollaba este proceso", concluye.

Con este comunicado, Paz Vega busca zanjar la polémica generada en torno a su situación con Hacienda, trasladando un mensaje de tranquilidad y de compromiso con la regularización de sus obligaciones fiscales.