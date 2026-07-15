La hermana de Paquirri se sentará en el plató de '¡De viernes!' y descubrirá imágenes inéditas del estado actual de Cantora, el viernes a las 22:00 horas en Telecinco

Isa Pantoja reacciona al programa 'El precio de...' que prepara Telecinco: "Hemos entrado en Cantora"

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Teresa Rivera se sentará este viernes 17 de junio en el plató de '¡De viernes!'. La hermana de Paquirri reaccionará en el programa a las imágenes inéditas del estado actual de Cantora después de que 'El precio de...' consiguiese entrar a la casa que durante tantos años fue uno de los escenarios más emblemáticos de la saga familiar Rivera-Pantoja.

Después de que su hijo, Canales Rivera, volviese a acceder, gracias al programa de Telecinco, a la finca familiar que un día fue su hogar y manifestase su enfado al ver las condiciones en las que esta se encontraba: "No entiendo ni a la madre, ni al niño porque el niño a partir de los 20 años yo creo que va siendo tiempo de dejar de ser niño y esto se merecía otro trato". Ahora ha llegado el turno de Teresa Rivera.

Teresa Rivera, sobre el estado actual de Cantora: "Es vergonzoso"

La hermana del torero descubrirá en directo desde el plató del programa de Bea Archidona y Santi Acosta a algunas de las imágenes que aún no han salido a la luz del estado actual de Cantora, la finca que para su hermano era un gran sueño. Algo que sucederá después de que su hijo Canales Rivera en 'El precio de Cantora" evitase contarle cómo se encontraba la casa para ahorrarle "semanas de sufrimiento".

Muy contundente, Teresa Rivera cargará contra Isabel Pantoja al asegurar que "Es vergonzoso y muy triste" cómo ha terminado Cantora. Asimismo, lanza un duro reproche a la cantante: "No se ha respetado la voluntad de mi hermano". ¡No te pierdas este viernes a las 22:00 horas en Telecinco las palabras de la hermana de Paquirri hacia la cantante!