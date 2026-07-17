telecinco.es 17 JUL 2026 - 15:05h.

Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de la concursante en 'El precio justo'

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Marina ha sido la concursante que ha logrado imponerse al resto de sus compañeros durante la ruleta al sacar 80 puntos cuando todo parecía perdido en 'El precio justo'. Ahora, la participante tiene que enfrentarse a ‘El escaparate final’ con muchas ganas de conseguir llevarse todos los premios. Después hacerse con un viaje a Peñafiel, con alojamiento, desayunos y circuito de spas, en la prueba de ‘El termómetro’, llega la hora de ver qué es lo que puede ganar a continuación.

La concursante ha conseguido el margen mínimo de 500 euros y ha tenido que intentar averiguar el precio justo de los siguientes premios:

Un conjunto de cama balinesa, hamaca de exterior con estructura de aluminio y una mesa auxiliar a juego.

Una mesa de billar de nueve pies, tamaño torneo, un taco de salto de precisión milimétrica, un elegante juego de bolas de alta tecnología y una bolsa taquera en color azul.

Un viaje a Jordania de ocho días para dos adultos.

Una motocicleta de motor bicilíndrico de cuatro tiempos, 554 cc y 47 caballos. Está equipada con tecnología de vanguardia: iluminación full led, pantalla de siete pulgadas, sistema de navegación y conectividad total. Además, control absoluto gracias a su suspensión de alta gama y frenos radiales con ABS desconectable.

La concursante del programa se ha quedado completamente sin palabras al ver los distintos premios, especialmente el viaje a Jordania. Sin embargo, no tiene muy clara su apuesta y el presentador del programa asegura que no se trata de un panel sencillo: “El escaparate fácil, fácil no es”. La participante asegura sentirse “muy perdida” al respecto y hace una aproximación de 22.200 euros.

Aunque Marina ha barajado distintas opciones y ha subido a 23.000, tras preguntar al público que la acompaña decide dejarlo en su primera aproximación. Sin ningún tipo de idea sobre lo que pueda costar el escaparate, espera a que se resuelva el panel. Finalmente, descubre que son 19.648 euros y que la participante se ha pasado por mucho. “No llega ni a 20.000 euros”, segura Carlos Sobera.