telecinco.es 16 JUL 2026 - 15:05h.

Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de la concursante en 'El precio justo'

El susto de una concursante durante una de las pruebas: "¿Pero qué hay ahí?"

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Yaiza ha conseguido imponerse a sus compañeros en el juego de ‘La ruleta’ después de un ajustado duelo tras un empate. Dispuesta a seguir acumulando suerte en ‘El precio justo’, la concursante del programa se enfrenta a ‘El escaparate final’ con muchas ganas de llevarse el premio. A pesar de que Carlos Sobera le ofrece la oportunidad de participar con su madre, ella lo rechaza y prefiere afrontar este momento ella sola.

La concursante ha conseguido el margen mínimo de 500 euros y ha tenido que intentar averiguar el precio justo de los siguientes premios:

Una cesta de fruta fresca y verdura cada semana durante un año.

Dos bicicletas eléctricas, una de ellas, plegable.

Un viaje de 7 días para dos personas a Gavarnie, alojamiento en habitación doble con desayuno, cena de bienvenida, un guía acompañante durante todo el recorrido, guías y permisos necesarios.

Moto estilo teckel, de toque moderno, con una conducción ágil, cómoda y potente.

La concursante no ha podido ocultar su emoción según ha ido viendo los premios que se podía llevar y ha ido haciendo sus propios cálculos mentales. Tras hacer cuentas, hace una primera aproximación de 18.500 euros y comienza su debate con el público. Después de seguir su consejo, decide bajar el precio hasta 16.400 euros para tener cierto rango cubierto con el margen.

Tras una larga espera, la concursante descubre que el precio real era de 17.604 y que, por tanto, se ha quedado a, tan solo, 704 euros. Sin poder ocultar su sorpresa, la participante se queda sin palabras y es el presentador del programa el que habla en su lugar: “Muy bien jugado”.