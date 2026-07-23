telecinco.es 23 JUL 2026 - 15:05h.

Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de la concursante en 'El precio justo'

La petición de una concursante a Tania Medina en una prueba

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Ha llegado el momento de saber qué concursante de ‘El precio justo’ va a tratar de llevarse ‘El escaparate final’ y, para ello, tienen que enfrentarse en ‘La ruleta’. Llega el turno de Eva, que tiene que superar la puntuación de Adelino de 95 puntos y tira de la ruleta con fuerza. Durante su primer turno, consigue 40, por lo que necesita mínimo 55 puntos para empatar.

Sin embargo, durante su segunda tirada consigue una puntuación de 50 y la propia concursante se queda atónita: “¿Qué tengo? Ya no me acuerdo”. Un divertido caos se instaura en el plató, hasta el punto de que Carlos Sobera y Tania Medita se hacen un auténtico lío: “¿Pero qué tenía?”. Finalmente, recuerdan la puntuación y queda eliminada de la prueba.

Por lo tanto, Adelino se convierte en el concursante que jugará ‘El escaparate final’. El participante tiene una emotiva historia detrás, ya que su padre concursó en los años 2.000, no se llevó nada y, ahora, él tratará de hacerlo. Con el margen mínimo de 500 euros tiene que intentar averiguar el precio justo de los siguientes premios:

Un programa online de yoga y cuidado personal de seis meses: con dos sesiones semanales de una hora y que sirven para mejorar la flexibilidad, el equilibrio y tener hábitos saludables.

Un conjunto de mobiliario formado por: sofá de una plaza con tapizado capitoné y un asiendo individual con diseño elegante.

Un viaje a la Riviera Maya, de siete noches para dos adultos, vuelos desde Madrid, estancia en hotel de cinco estrellas con régimen de todo incluido y vistas al jardín en habitación Deluxe, seguros y traslados.

Una moto con diseño deportivo de 649cc y motor de dos cilindros en línea a cuatro tiempos.

Aunque, en un principio, hace una aproximación de 15.100 euros, le parece algo bajo. Después de consultarlo con el público y con su hermana, decide subirlo a 19.500 con un margen hasta 20.000. Sin embargo, después de la espera, el concursante descubre que ha perdido el panel, ya que el precio real era de 17.819. “Tampoco nos hemos equivocado por tanto”, asegura Carlos Sobera.