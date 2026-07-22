Lidia González 22 JUL 2026 - 15:05h.

Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de la concursante en 'El precio justo'

Una concursante cambia el panel en el último momento y Carlos Sobera reacciona

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Leticia ha sido la encargada de enfrentarse a la siguiente fase tras acertar la puja de ‘El precio justo’. Después de conseguir llevarse los 100 euros del premio, la participante tiene que superar la prueba de ‘Los dados’. En ella, tiene que averiguar un precio de cuatro cifras, a través de cuatro dados que tiene que tirar y que se irán introduciendo en unas casillas; después de comprobar si el número del dado coincide o no con la cifra correspondiente, en caso de que no sea, tiene que intentar adivinar si es mayor o menor.

Teniendo todo esto en cuenta, la concursante tiene que averiguar el precio del siguiente premio: “Una bicicleta eléctrica de 24 pulgadas, con batería de 1000w y suspensiones de alto rendimiento; robusta, moderna y diseñada para quien busca emoción de verdad”.

Después de escuchar todas indicaciones de Tania Medina, la concursante del programa le hace una importante petición: “Me tienes que ayudar que eres vecina mía”. Tras esta propuesta, el presentador del programa, entre risas, no ha dudado en asegurar: “Os vigilo, que no quiero tongo eh”.

Acompañada de su suegro, Leticia ha ido tirando los dados, teniendo muy mala suerte y sacando números complicados. Aunque la concursante ha intentado tirar de lógica para acertar: “Por estadística, es mayor”. La participante del programa pide consejo a Tania Medina y ella asegura: “Esto de madrina no me está saliendo muy rentable”.

Finalmente, la concursante de ‘El precio justo’ ha acertado todas las cifras del precio de la bicicleta eléctrica, salvo la última. Por ello, se va con las manos vacías hasta intentar llegar a ‘El escaparate final’ superando la prueba de ‘La ruleta’.