Una concursante cambia el panel en el último momento y Carlos Sobera reacciona: “¿Pero qué haces?”
Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de la concursante en 'El precio justo'
Un concursante no se lo piensa y sigue su intuición en ‘El escaparate final’
Ana Rosa ha conseguido llegar a la siguiente fase tras acertar la puja de ‘El precio justo’. Después de ganar los 100 euros del premio, la concursante del programa tiene que enfrentarse a la prueba de ‘Gran Prix’. En ella, hay cuatro regalos con cuatro precios que hay que colocar de manera correcta en un tiempo limitado de 45 segundos; una vez colocados, hay que pulsar el ‘chirimbolo’ para comprobar cuántos hay correctos e ir cambiándolos antes de que el tiempo se agote.
Teniendo en cuenta los valores de 100, 140, 160 y 255 euros, la participante debe averiguar el precio de los siguientes premios:
- Un reloj de acero negro con cronógrafo, con caja y correa en acero negro.
- Una máscara led de cuidado facial para llevar la rutina ‘skincare’ al siguiente nivel.
- Una freidora de aire para cocinar con menos aceite.
- Un robot picador que ayuda con sus cuchillas a triturar todo tipo de alimentos.
Sin pensárselo dos veces, Ana Rosa comienza el juego asignando a cada premio un valor. A pesar de la rapidez con la que los ha colocado, descubre que únicamente tiene un acierto, por lo que finalmente hace otro cambio; sin embargo, ahora no tiene ningún acierto. “El cambio que hiciste, fue nefasto”, asegura el presentador y ella contesta: “¡Qué mal! Lo tenía medio claro”.
Nuevamente, se inicia el cronómetro, esta vez con tan solo veinte segundos, y consigue un acierto. Pero la concursante del programa toma una drástica decisión y cambia el panel en el último momento, lo que provoca la reacción inmediata del presentador: “¿Pero qué haces?”. Ana Rosa opta por cambiar el único premio que había acertado y deja sin palabras a Carlos Sobera.
A pesar de que, finalmente, no consigue ningún premio y que su manera de resolver el panel ha sido muy sorprendente, el presentador de ‘El precio justo’ le dedica unas bonitas palabras: “Has hecho un juego maravilloso”.