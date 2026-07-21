Una concursante cambia el panel en el último momento y Carlos Sobera reacciona

Lidia González 21 JUL 2026 - 15:05h.

Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de la concursante en 'El precio justo'

Un concursante no se lo piensa y sigue su intuición en ‘El escaparate final’

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Ana Rosa ha conseguido llegar a la siguiente fase tras acertar la puja de ‘El precio justo’. Después de ganar los 100 euros del premio, la concursante del programa tiene que enfrentarse a la prueba de ‘Gran Prix’. En ella, hay cuatro regalos con cuatro precios que hay que colocar de manera correcta en un tiempo limitado de 45 segundos; una vez colocados, hay que pulsar el ‘chirimbolo’ para comprobar cuántos hay correctos e ir cambiándolos antes de que el tiempo se agote.

Teniendo en cuenta los valores de 100, 140, 160 y 255 euros, la participante debe averiguar el precio de los siguientes premios:

Un reloj de acero negro con cronógrafo, con caja y correa en acero negro.

Una máscara led de cuidado facial para llevar la rutina ‘skincare’ al siguiente nivel.

Una freidora de aire para cocinar con menos aceite.

Un robot picador que ayuda con sus cuchillas a triturar todo tipo de alimentos.

Sin pensárselo dos veces, Ana Rosa comienza el juego asignando a cada premio un valor. A pesar de la rapidez con la que los ha colocado, descubre que únicamente tiene un acierto, por lo que finalmente hace otro cambio; sin embargo, ahora no tiene ningún acierto. “El cambio que hiciste, fue nefasto”, asegura el presentador y ella contesta: “¡Qué mal! Lo tenía medio claro”.

Nuevamente, se inicia el cronómetro, esta vez con tan solo veinte segundos, y consigue un acierto. Pero la concursante del programa toma una drástica decisión y cambia el panel en el último momento, lo que provoca la reacción inmediata del presentador: “¿Pero qué haces?”. Ana Rosa opta por cambiar el único premio que había acertado y deja sin palabras a Carlos Sobera.

A pesar de que, finalmente, no consigue ningún premio y que su manera de resolver el panel ha sido muy sorprendente, el presentador de ‘El precio justo’ le dedica unas bonitas palabras: “Has hecho un juego maravilloso”.