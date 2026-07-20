telecinco.es 20 JUL 2026 - 15:05h.

Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada del concursante en 'El precio justo'

Una concursante se enfrenta a un complicado ‘Escaparate final’

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Después de que David se haya llevado un patinete eléctrico durante la prueba de ‘3 en raya’, el participante del programa ha logrado imponerse a sus compañeros en ‘La ruleta’ después de un duelo muy ajustado. Ahora, ha llegado el momento de que se enfrente a ‘El escaparate final’ de ‘El precio justo’ para intentar seguir acumulando suerte.

El concursante ha conseguido el margen mínimo de 500 euros y ha tenido que intentar averiguar el precio justo de los siguientes premios:

Una mesa de billar de tamaño profesional, con un juego de bolas de diseño premium estilo carbono y un taco de salto profesional de alta precisión.

Un lote deportivo formado por: una cinta de correr inteligente, una avanzada bicicleta estática, una elíptica de última generación, un ‘balance trainer’ y una máquina de remo.

Un viaje a Eftening en Holanda para dos personas, de tres días y un alojamiento en un increíble hotel de categoría lujo.

Un coche eléctrico, super silencioso, con diseño moderno y ágil, tecnología necesaria, 10 kW de potencia máxima y hasta 90 km/h.

El concursante de ‘El precio justo’ ha estado muy atento a todos los premios que forman parte del lote para conseguir hacer una buena aproximación. Después de la presentación, David no ha necesitado mucho tiempo para pensar y ha hecho una primera apuesta de 19.600 euros. Carlos Sobera ha instado al participante a hablar con el público, especialmente con su pareja, para definir la cantidad que se subirá al panel de manera definitiva.

Sin embargo, el concursante tampoco ha escuchado mucho a los presentes para llegar a una conclusión puesto que lo tiene bastante claro. El participante del programa no se lo piensa dos veces y sigue su intención para resolver ‘El escaparate final’ con 19.100 euros, para tener el margen de 500 euros hasta los 19.600. Sin embargo, tras la espera, se resuelve el panel y el concursante no se lleva nada, ya que se trataba de un escaparate de 23.616 euros.