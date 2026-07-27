telecinco.es 27 JUL 2026 - 15:05h.

Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de la concursante en 'El precio justo'

Carlos Sobera bromea con una concursante durante una prueba

Compartir







Lara llega cargada de energía tras acertar la puja de ‘El precio justo’, con muchas ganas de seguir acumulando regalos. La concursante tiene que tener cuidado para poder llevarse el siguiente premio: “Una estancia en un circuito termal de tres días para dos personas, con tratamiento facial antioxidante incluido, en un espacio de descanso y cuidado personal, con un entorno tranquilo”.

Para poder conseguirlo, la participante del programa tiene que superar la prueba de ‘La chistera’. En ella, tiene que tratar de adivinar el precio sacando unas fichas al azar, enumeradas del 1 al 0; sin embargo, entre esas fichas, también hay tres que contienen una ‘x’. Para superar el reto, hay que ir sacando las fichas y, si el número forma parte del precio, se añade, pero hay que completarlo antes de sacar las tres ‘x’ con las que quedaría eliminada.

PUEDE INTERESARTE La petición de una concursante a Tania Medina en una prueba

Sin embargo, la suerte no ha estado de parte de la concursante, puesto que las dos primeras ‘x’ no han tardado en salir y no ha dejado de sacar fichas que no formaban parte de la cifra deseada. “Quedan tres números y una ‘x’”, explica Carlos Sobera. De nuevo, la participante vuelve a sacar un número que no necesita, lo que provoca la reacción inmediata del presentador: “No me lo puedo creer”.

“Madre mía, qué fuerte”, asegura Lara. Finalmente, la concursante se queda tan solo con dos fichas, un momento de mucha tensión en el que depende de la suerte completamente en el último momento. “Ahora más que nunca, esto es fortuna: solo queda la ficha del número que falta y la que te hace perder”, cuenta Carlos Sobera.

PUEDE INTERESARTE Una concursante cambia el panel en el último momento y Carlos Sobera reacciona

La participante se mete la mano en la chistera y, concienzudamente, se descanta por una de las fichas. Lara saca la ficha, poco a poco, con mucho nerviosismo ya que se lo juega todo en esos segundos. Nada más ver que se trata de un 4 y no de una ‘x’, la concursante no puede contener los gritos y la alegría, completando el precio final de 1.490 euros.