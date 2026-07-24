Carlos Sobera bromea con una concursante durante una prueba de ‘El precio justo’

telecinco.es 24 JUL 2026 - 15:05h.

Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de la concursante en 'El precio justo'

El divertido lío de Carlos Sobera y Tania Medina con la puntuación de una concursante en ‘La ruleta’

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Tras acertar la puja y conseguir cien euros, llega el momento de que María haga frente a la prueba de ‘Pájaro en mano’, en 'El precio justo'. En ella, tendrá que intentar acertar el precio de varios premios y, en función del número de premios que acierte, tendrá un número de bolas que coger en el ventilador; podrá llevarse todos los premios que haya dentro de las bolas, pero tendrá que tener cuidado porque hay un total de cinco que puede hacer que pierda todo lo que había conseguido.

Además de las que consiga acertando los premios, la participante cuenta con una bola de regalo y recurre a su hija, Sonia, para que le ayude. Sin embargo, la concursante no ha tenido muy buen ojo durante la primera parte de la prueba, algo que ha hecho reaccionar a Carlos Sobera: “Lo estás haciendo para que la sacudan un poco”.

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Finalmente, la concursante del programa ha conseguido acumular tres bolas y es el turno de Sonia de enfrentarse al ventilador. La hija de María consigue todas en tiempo récord y Carlos Sobera bromea con la participante: “Vamos a rescatarla”. A pesar de la tensión de descubrir si una de ellas contiene la eliminación, finalmente descubren que se llevan tres premios: un juego de maletas, una batería y un frigorífico.

La suerte continúa sonriendo a María, quien consigue imponerse a sus compañeros en ‘La ruleta’ y pasa a enfrentarse a ‘El escaparate final’. La concursante consigue el margen mínimo de 500 euros y tiene que averiguar el precio justo de los siguientes premios:

Una cesta de fruta y verdura fresca, durante 12 meses, semana tras semana.

Una mesa extensible de alta gama, con unas sofisticadas patas lacadas que aportan estabilidad y estilo, y una amplia tapa que combina diseño y funcionalidad. Además, seis sillas en color negro con estructura de hierro y asientos de cuero.

Un viaje a Cartagena de Indias, de 6 días para dos personas, en un hotel de 4 estrellas, con desayunos, y visitas guiadas incluidas.

Un coche eléctrico urbano, en color verde jade, con 113 km de autonomía, aire acondicionado, elevalunas eléctrico, bluetooth, soporte para smartphone y llantas de aleación de 14 pulgadas.

La concursante hace una primera aproximación de 24.500 euros tras calcular el precio de cada premio por separado. Después de hablar con el público, concretamente con sus hijos, María decide apostar por 24.000. En esta ocasión, la suerte no está de su parte y descubre que el premio tiene un valor de 26.676 euros, por lo que no se lleva el escaparate final.