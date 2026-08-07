telecinco.es 07 AGO 2026 - 14:30h.

Dale al play y descubre cómo ha vivido Irene convertirse en la ganadora de julio de 'El sueldazo del mes' de 'El precio justo'

'El precio justo' estrena 'El sueldazo del mes', una nueva aplicación web para jugar desde casa y optar a 5.000 euros

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Tras Ronaldo García, Irene Martínez se ha convertido en la segunda flamante ganadora de 'El sueldazo del mes', el nuevo premio al que todos los espectadores de 'El precio justo' pueden optar si se deciden a participar y con el que pueden ganar un premio de 5.000 euros cada mes.

Tras convertirse en la ganadora del mes de julio, Irene nos ha contado que no podía creérselo: "Al principio me quedé en shock porque creía que no me iba a tocar", ha admitido.

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Aunque Irene llegó a pensar que no podía ser cierto que pudiesen tocarte 5.000 euros de una manera tan sencilla, ha comprobado en primera persona que es así: "Animo mucho a la gente a que participe. De verdad que yo creía que no me iba a tocar y que esto era un paripé, pero toca y a mí me ha tocado".

"Estoy muy, muy , muy contenta y quiero darle las gracias al programa. Os animo de verdad a participar y muchísima suerte a todos", ha terminado Irene con una gran sonrisa.

¿Cómo puedes ser el siguiente ganador?

Participar en ‘El sueldazo del mes’ es una tarea muy sencilla. A través de la aplicación web, en la que hay que registrarse previamente, los espectadores pueden participar en una versión online de ‘La ruleta’. A lo largo del programa, aparecerán dos QRs de manera aleatoria, aunque siempre anunciados por Carlos Sobera o Tania Medina.

Tras escanearlos, la aplicación se abrirá para poder realizar hasta dos tiradas en la ruleta para intentar sumar 100 puntos. Aquellos que logren alcanzar esta cifra, entrarán en un sorteo mensual de 5.000 euros. Este proceso se realizará de lunes a viernes, con códigos diferentes cada día y con la posible participación solamente mientras el programa esté en emisión.