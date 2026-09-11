La concursante rompe desesperada la lista de números que una conocida vidente

Eder, de Bizkaia, atacado en su jugada final en ‘¡Allá tú!’: “Si sigo me da un infarto”

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Nada más sentarse a jugar a esto de las cajas, Marta, de Huesca, le ha confesado a Juanra Bonet que al saber que iba a participar en ‘¡Allá tú!’ fue a visitar a la vidente de confianza de un conocido y le preguntó cuál sería su suerte en el concurso. Una visita que ha traído cola.

Marta, convencida de que la vidente le habría predicho los números que le harían llevarse un buen dinerito en el concurso, ha comenzado a abrir cajas según el orden que le había marcado la vidente, pero la cosa no ha empezado nada bien. La primera caja en salir han sido los 75.000€ y todos se han preguntado si la vidente habría entendido bien la dinámica del concurso.

15.000€ o un helicóptero teledirigido, ¿Qué escondía la caja de Marta?

Al ver que las primeras cajas de abría eran buenísimas, Marta no lo ha dudado ni un momento. Ha roto el papelito que le había hecho la vidente y se ha dejado llevar por su intuición y la de su hijo. ¿Cómo habrá terminado su jugada? ¿Habrán tenido mejor ojo que la de la vidente? Dale al Play al vídeo de abajo y descubre el momento final de la jugada final de Marta, de Huesca, en ‘¡Allá tú!’.

Descubre la jugada completa de Marta, de Huesca, en el programa completo en Infinity