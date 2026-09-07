El concursante de León estaba convencido de que tenía los 75.000€ en su poder

Juanra Bonet reacciona a la decisión de Raúl en '¡Allá tú!': ''Le has dado muy buen ejemplo a tu hija''

Compartir







Víctor, de León, ha jugado a ‘¡Allá tú!’ lleno de ilusión y en compañía de su esposa. Estaba convencido de que la suerte estaba de su lado y que caja contenía 75.000€, pero su mujer le ha puesto los pies en la tierra y le ha pedido que no triturara la última oferta de la banquera, ¿Tenía razón?

Tras una jugada llena de altos y bajos, Víctor tenía frente a sí, tres cajas muy malas, un sobre negro, 12.000€ y 75.000€. La banquera le ha hecho una oferta de poco más de diez mil euros y él ha tenido claro que los iba a triturar.

Sus compañeros le han dicho que podía estar a punto de arriesgarse demasiado porque si abría los 75.000€ la oferta iba a caer en picado, pero él no tenía miedo. Le hacía mucha ilusión estar jugando con la caja 11 y haberla cambiado por la 2. Sabía que algo bueno había en su caja.

Yoli, su esposa, le ha pedido que no se precipitara porque era mucho dinero, pero él no parecía plantarse. Ella ha insistido y Víctor ha decidido hacerle caso sin estar convencido. Juanra Bonet le ha ofrecido la posibilidad de simular cómo hubiera sido su jugada y se ha llevado una gran sorpresa.

¿Hubiera cambiado de nuevo su caja? ¿Contenía la caja número 2 los 75.000€? ¿Tenía razón su esposa? Dale al PLAY y descubre cómo ha terminado su jugada.

Descubre la jugada completa de Víctor en el programa completo en Mediaset Infinity