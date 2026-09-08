La concursante, de Asturias, disfruta al máximo de su jugada en ‘¡Allá tú!” y baila hasta sin música

Víctor cede ante el consejo de plantarse de su esposa: “Me hacía ilusión jugar con dos cajas”

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En compañía de su hija, Zaide, de Asturias, se ha enfrentado a un panel de ‘¡Allá tú!’ lleno de ritmo, valentía y una preciosa historia de superación que tenía como objetivo final la caja que escondía los 150.000€.

Juanma Bonet ha tenido la sensación de que la concursante brasileña tenía 40 años, pero en realidad, Zaide ya ha cumplido los 66 y ha venido a ‘¡Allá tú!’ a jugar porque su sueño es poderse comprar una casita para jubilarse, pero si gana menos seguro que encuentra algún viaje o alguna otra cosa que hacer.

Aunque la cosa no ha empezado demasiado bien, Zaide estaba muy positiva y se ha bailado junto a Juanra todas las cajas malas hubiera o no música. Poco a poco, el panel se le ha ido poniendo de cara y las ofertas de la banquera han ido subiendo. Ha llegado a triturar más de 3.000€ sin pensárselo un segundo, pero cuando han salido los 75.000€ y solo quedaban cuatro cajas, la cosa se ha puesto seria y sus ojos se han llenado de emoción.

¿Ha conseguido Zaide los 150.000€? ¿Ha jugado hasta el final? ¿Cuál ha sido la última oferta de la banca? Dale al PLAY y no te pierdas un programa lleno de fuerza y superación.

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