Eder, de Bizkaia, atacado en su jugada final en ‘¡Allá tú!’: “Si sigo me da un infarto”

Eder hace historia en ‘¡Allá tú!’ jugando vestido de manzanita

La indecisión se apodera de Nuria, de Barcelona: “Necesito consejo”

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Con muchos nervios y una gran ilusión, Eder, de Bizkaia, ha comenzado a jugar a esto de las cajas haciendo historia y ha terminado a puntito del infarto: “No puedo jugar más, me va a dar un infarto”.

Con su alegría y su gran sonrisa, Eder se ha quedado de piedra al saber que iba a jugar vestido de manzanita roja, pero se lo ha tomado con mucho humor porque alguien muy especial para él estaba a su lado, su abuela, quién no ha dudado en compartir disfraz con él.

La suerte no ha terminado de estar al lado del concursante, quién estaba convencido de que eso era porque volvería a participar en alguna otra ocasión. Su panel se ha ido tiñendo de rojo y sus nervios iban en aumento. La banquera ha tenido muy en cuenta de que era su favorito en sus ofertas, pero sus compañeros le han recomendado jugar hasta el final porque tenía un panel: “Para jugar”.

Eder ha sentido que tenían razón y que lo máximo que se podía llevar eran 15.000€ y que había muchas cajas rojas por abrir. La emoción se ha apodera del plató y de todos los presentes porque la suerte de Eder ha ido cambiando por momentos. Dale al PLAY y disfruta de una emocionantísima jugada.

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