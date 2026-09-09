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La indecisión se apodera de Nuria, de Barcelona: “Necesito consejo”

La indecisión se apodera de Nuria, de Barcelona: “Necesito consejo”
Nuria, de Barcelona, junto a su madre en '¡Allá tú!'. cuatro.com
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A puntito de hacer pleno de cajas verdes en su panel, Nuria, de Barcelona, se ha enfrentado a un gran dilema: ¿Jugar cómo decía su madre o plantarse siguiendo el consejo de sus compañeros?

Nuria es educadora social y aficionada al ganchillo y el skate entre otras muchas cosas. Ha jugado a esto de las cajas en compañía de su madre, su cómplice en esta aventura y ha visto como su panel iban convirtiéndose en monocolor minuto a minuto.

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La banquera no ha tenido más remedio que duplicar la oferta que le hacía al minuto y ha puesto a la concursante en un serio dilema. Solo tenía una caja roja por abrir, pero en su mano tenía un cheque con 12.000€ que ya era suyo. Su madre tenía claro que ella jugaría, pero… ¿Qué decisión ha tomado Nuria? Dale al PLAY y disfruta con un divertida y emocionante jugada.

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