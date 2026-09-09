La indecisión se apodera de Nuria, de Barcelona: “Necesito consejo”

La madre de Nuria tiene claro qué haría en su lugar: “Yo jugaría”
Zaide, una auténtica guerrera en ‘¡Allá tú!’: “Necesito una casa para cuando me jubile”
A puntito de hacer pleno de cajas verdes en su panel, Nuria, de Barcelona, se ha enfrentado a un gran dilema: ¿Jugar cómo decía su madre o plantarse siguiendo el consejo de sus compañeros?
Nuria es educadora social y aficionada al ganchillo y el skate entre otras muchas cosas. Ha jugado a esto de las cajas en compañía de su madre, su cómplice en esta aventura y ha visto como su panel iban convirtiéndose en monocolor minuto a minuto.
- Visiedo toma una difícil decisión en '¡Allá tú!' y reflexiona al respecto: ''Es tentar a la suerte demasiado''
- El batacazo de Mikel en '¡Allá tú!': confía en su caja hasta el último momento y rechaza todas las ofertas
- Víctor cede ante el consejo de plantarse de su esposa: “Me hacía ilusión jugar con dos cajas”
La banquera no ha tenido más remedio que duplicar la oferta que le hacía al minuto y ha puesto a la concursante en un serio dilema. Solo tenía una caja roja por abrir, pero en su mano tenía un cheque con 12.000€ que ya era suyo. Su madre tenía claro que ella jugaría, pero… ¿Qué decisión ha tomado Nuria? Dale al PLAY y disfruta con un divertida y emocionante jugada.
Descubre la jugada completa de Nuria, de Barcelona, en el programa completo en Infinity