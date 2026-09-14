Iván, de Cáceres, esquiva al azar en ‘¡Allá tú!’: “No he visto tanto dinero junto en mi vida”
Iván sigue el consejo de su hermana y casi llora al triturar más de 4.000€
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Iván, de Cáceres, ha salido a jugar a esto de las cajas con una mezcla explosiva de ilusión y nervios. El concursante es pura energía y ha sido su hermana Alba la que ha puesto un punto de cordura y una gotita de ilusión a su jugada en ‘¡Allá tú!’ para evitar que se fuera a casa con una corona de princesa.
Tras una divertida jugada en ‘¡Allá tú!’ Iván ha triturado más de 4.000€ arrepentido mientras lo hacía. Su hermana le había animado a jugar y superada la impresión de acabar con tanto dinero y mentalizado que se podía ir a casa sin nada, Iván ha seguido adelante.
Todavía tenía 50.000€ en juego y ha decidido poner el ojo en la estadística de que salieran cajas rojas y no verdes. El concursante ha pasado un rato malísimo y ante una nueva oferta de la banquera no ha tenido más remedio que reflexionar porque… “Nunca había visto tanto dinero junto”.
¿Ha seguido Iván el consejo de su hermana de seguir jugando? ¿Ha confiado en el azar? ¿Escondía su caja los 50.000€? Dale al PLAY no te vas a arrepentir.
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