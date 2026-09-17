Adri, de Alicante, se la juega en ‘¡Allá tú!’: “La 20 es la última carta de la baraja de mi abuelo”

El concursante decide jugar hasta el final y confía la colocación de la baraja de cartas de su abuelo

Javier, de Pontevedra, saca la faceta rapera de la banquera en una jugada de infarto

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Adri, de Alicante, ha jugado a esto de las cajas y ha hecho honor al dicho popular: “Para delante como los de Alicante”. El policía nacional no tenía un papel millonario, pero sí un panel con cajas muy buenas que ha decidido jugar hasta el final.

En compañía de su novia, Adri ha ido viendo como las cajas que contenían premiso de cinco cifras iban desapareciendo de su panel, pero no por ello, sus ganas de seguir jugando. Siguiendo el orden de la baraja de cartas de su abuelo y con la seguridad de que siempre está a su lado, Adri ha ido descartando cajas.

El panel se ha ido compensando, pero en las dos últimas llamadas, la banquera en lugar de realizarle una oferta económica, le ha ofrecido cambiar de caja. ¿Cuántos cambios ha realizado? ¿Con qué caja a terminado jugando? ¿Contenía su caja los 10.000€? Dale al PLAY y disfruta de una emocionante jugada, jugada hasta el final.

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