Javier, de Pontevedra, saca la faceta rapera de la banquera en una jugada de infarto

La madre de Javier le pide que frene y se piense las cosas ante una oferta de cinco cifras
Unai, de Castelló, piensa en sus hijos antes su gran decisión en ‘¡Allá tú!’
Javier, de Pontevedra, pero un tipo “muy vigués” ha salido a jugar a esto de las cajas casi nada más llegar a ‘¡Allá tú!’. Ha comenzado a jugar serio y vestido de manzana, pero ha terminado de los nervios y con el plató lleno de emoción.
El concursante ha contado con la compañía de su madre, quién en varias ocasiones le ha tenido que sujetar porque, además, de sacar el lado rapero de la banquera de ‘¡Allá tú!’ se ha lanzado a triturar sus ofertas ni siquiera pensárselo un poquitín.
La suerte se ha ido postulando del lado de Javier y ha llegado casi al final con las cajas de 50.000 y 75.000€ sin abrir, y todo apuntaba a que iba a jugar hasta el final, pero una oferta que incluía su número favorito ha conseguido que su madre le hiciera reflexionar un instante.
¿Ha aceptado Javier la oferta? ¿Qué cantidad escondía su caja? ¿Ha jugado hasta el final? Dale al PLAY y descubre una final de las que no se olvidan en ‘¡Allá tú!’.
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