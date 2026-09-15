Unai, de Castelló, piensa en sus hijos antes su gran decisión en ‘¡Allá tú!’

El papá de gemelos hace caso a la cordura de su padre ante una oferta irresistible de la banquera

Iván, de Cáceres, esquiva al azar en ‘¡Allá tú!’: “No he visto tanto dinero junto en mi vida”

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Unai, de Castelló, ha salido a jugar a esto de lo de las cajas y aunque ha empezado con muchas ganas de llegar hasta el final, se ha enfrentado a una increíble oferta de la banquera de ‘¡Allá tú!’ que, como padre, no ha podido rechazar.

Unai ha salido a jugar con gran pena por parte de sus compañeros y en compañía de su padre, la única persona que había apuntado en su lista. Su jugada ha ido bastante bien, pero con algún otro sobresalto inesperado.

Con los 150.000€ y el sobre negro todavía en juego, la banquera le ha ofrecido la cifra de 11.111€ y a Unai le han entrado las dudas. En ofertas anteriores ha tenido que quería triturar para ver el duelo de bailes de sus compañeros, pero en esta ocasión ha querido hacer caso a los consejos de su padre y sus compañeros.

Su padre, exjugador de primera división, ha tenido claro que tenía que aceptar la oferta, pero él sabía que si no fuera padre: “Jugaría”. Descubre cómo ha sido la gran jugada de Unai en ‘¡Allá tú!’ y qué escondía su caja número 11.

Descubre la jugada completa de Unai, de Castelló, en el programa completo en Infinity