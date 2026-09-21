El concursante juega siguiendo los números de sus hermanos y la cosa empieza mal, muy mal

La banquera multiplica las ofertas de Ana, de La Rioja, ante la posibilidad de que tenga los 50.000€

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Manu, de Málaga, ha salido a jugar a esto de las casas y además, de un montón de piropos y el cariño de todos sus compañeros, se ha llevado una cifra de vértigo en ‘¡Allá tú!’.

El concursante de Málaga ha jugado junto a su hermano, el mayor de quintillizos y según él, el guapo de los cinco. Muy emocionado y siguiendo el orden de números que le habían marcado sus compañeros, pero su jugada ha comenzado fatal. Han comenzado a salir todas las cajas verdes y le ha costado no perder la sonrisa.

En ‘¡Allá tú!’ no es cómo se empieza y sí como se acaba, y el panel de Manu ha ido de más a más hasta ver cómo las ofertas de la banquera se duplicaban cada vez. Ha llegado un momento, en el que ha sentido que su madre estaría a punto del infarto y ha decidido plantarse con una cifra que era: “¡Una barbaridad!”.

Pero… ¿Ha hecho un buen negocio? ¿Qué escondía su caja número 7? Dale al PLAY y disfruta de la jugada de uno de los concursantes más queridos que han pasado por ‘¡Allá tú!”.

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