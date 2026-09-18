La banquera multiplica las ofertas de Ana, de La Rioja, ante la posibilidad de que tenga los 50.000€

Ana, de La Rioja, jugaba completamente al azar y su jugada podía cambiar en cualquier momento

Adri, de Alicante, se la juega en ‘¡Allá tú!’: “La 20 es la última carta de la baraja de mi abuelo”

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Seria, concentrada y dejando su suerte al azar, Ana, de La Rioja, ha jugado a esto de las cajas en compañía de su hermano. Ha asegurado que le hacía mucha falta el dinero y no ha dudado en aceptar una oferta de cinco cifras de la banquera, pero… ¿Contenía su caja los 50.000€?

Ana, de La Rioja, no tenía ninguna gana de salir a jugar tan pronto porque estaba fenomenal en ‘¡Allá tú!’, pero la suerte le ha tocado. La concursante ha tenido la suerte de su lado y ha recibido la primera oferta de cinco cifras con los 150.000€ sin salir. Las probabilidades de que su caja escondiera un buen premio eran altas, pero ha explicado que necesitaba el dinero y que los más de 10.000€ que tenía en la mano le venían fenomenal para la entrada de un coche.

Como es habitual, Juanra Bonet le ha pedido que simulara seguir jugando para conocer el contenido de su caja y la cara de Ana ha ido cambiado por momentos. La banquera estaba especialmente pinchona y no ha dudado en irle llamando para irle contando qué le hubiera ofrecido en cada momento.

¿Contenía su caja los 150.000€? ¿Quién tenía los 50.000€? ¿Se ha arrepentido la concursante? Dale al PLAY y disfruta de una intensa jugada.

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