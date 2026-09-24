Jorge, de Córdoba, se la juega con sus propias estadísticas: “Yo siempre decía que…”

El concursante ha sido durante muchos programas el oráculo de la sabiduría para sus compañeros

La desastrosa y tierna jugada de Nayra, de Toledo: “Me llevo una experiencia increíble”

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Tras números programas hablando de probabilidades y dando consejos a sus compañeros, Jorge, de Córdoba, ha salido a jugar a esto de las cajas y ha comprobado que los toros se ven diferentes desde el otro lado de la barrera. Él siempre solía mostrarse conservador, pero al ver el panel de frente, la cosa cambia.

Jorge ha jugado en ‘¡Allá tú!’ con mucha ilusión y en compañía de su madre, con quién sueña en viajar a Estados Unidos para recorrer la Ruta 66 en moto. El panel ha ido teniendo altibajos, pero tenía un panel bonito y ha llegado a triturar más de 18.000€.

Si hubiera sido él, el que tenía la corona de laurel dorado sobre su cabeza, seguramente se hubiera plantado, pero Pilar, de Ávila, le había dicho que al 90% su caja contenía un premio verde y los 150.000€ estaban sin abrir.

¿Se ha plantado con una nueva oferta de la banquera? ¿Ha jugado hasta el final? ¿Tenía razón Pilar en su predicción? Dale la PLAY y disfruta con una emocionante jugada en ‘¡Allá tú!’.

Descubre la jugada completa de Jorge, de Córdoba, en el programa completo en Infinity