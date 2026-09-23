Tras 69 programas en ‘¡Allá tú!’ Nayra, de Toledo, sale a jugar a esto de las cajas

Yessi, de Lugo, cumple su sueño en ‘¡Allá tú!’: “Me da para una vaca”

Compartir







Con la V de veterana en el pecho y vestida de manzanita, Nayra, de Toledo, ha salido a jugar en ‘¡Allá tú!’, se ha llevado una gran alegría al ver a su padre entrar en el plató, pero ha visto como la suerte la iba abandonando por momentos.

La jugada de Nayra ha comenzado con algún que otro altibajo y Pilar, de Ávila, se ha ofrecido para pasarle sus baritas mágicas por la caja para saber qué escondía. No ha querido asegurar nada, pero las baritas se han vuelto un poco locas y ha sentido que no escondía un premio verde.

Con la ilusión de jugar junto a su padre, a quién no esperaba y consciente de que a su madre le iba a dar algo, Nayra se ha atrevido a triturar más de 8.000€ confiando en una suerte que no ha terminado de llegarle.

El panel se ha ido volviendo de color rojo y ha decidido jugar porque el cariño de sus compañeros y sus más de 60 programas en ‘¡Allá tú!’ eran su regalo. ¿Ha jugado a las comunidades? ¿Tenía su caja el sobre negro? ¿Ha aceptado alguna oferta de última hora? Dale al Play y disfruta de una jugada teñida de rojo.

Descubre la jugada completa de Nayra, de Toledo, en el programa completo en Infinity