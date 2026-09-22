Yessi, de Lugo, cumple su sueño en ‘¡Allá tú!’: “Me da para una vaca”

Yessi soñaba con comprarse una autocaravana y una vaca, el terrenito ya lo tiene

“¡Qué barbaridad!”, Manu, de Málaga, se planta ante una impresionante oferta de la banquera

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Yessi, de Lugo, ha desbloqueado uno de sus miedos y ha salido a jugar a esto de las cajas. La concursante nos ha regalado un divertidísimo concurso en el que ha visto como uno de sus dos grandes sueños se hacía realidad.

La concursante tenía clarísimo que si jugaba en ‘¡Allá tú!’ quería hacerlo únicamente con su madre y así ha sido. Yessi nos ha confesado que le encantaría comprarse una autocaravana para separarse de su madre solo los fines de semana y que le haría mucha ilusión tener su propia vaca. Recordemos que en algún programa la hemos visto con la careta de vaca puesta.

Tenía la sensación de que la caja número 6 contenía mucho dinerito y no se ha equivocado, su perrito se marchó ese día y no se ha equivocado. Poco a poco se ha ido esfumando la posibilidad de comprarse la caravana, pero el panel era para seguirle jugando. Eso sí, ha llegado un momento en el que Yessi ha tenido que decidir entre dos vacas en mano o unos posibles 50.000€, pero: “Y si tengo el limpiador lingual, ¿Qué?”.

¿Con cuánto dinero se ha plantado la concursante gallega? ¿Ha hecho un buen negocio? Dale la Play y disfruta con su divertidísima jugada.

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