Cristina, de Cantabria, en shock ante la posibilidad de tener 150.000€ en su caja: “No puede ser”
La concursante cruza los dedos y ruega que su caja contenga 5.000€ y no los 150.000€
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Tras más de 45 programas, Cristina, de Cantabria, ha salido a jugar a esto de las cajas y lo ha hecho junto a su persona especial, su tía, pero ha querido dedicarle el programa a su padre, la persona que la ha criado desde que su madre no está. Cristina ha querido ser prudente, pero algo le decía que su caja escondía el premio más grande de ‘¡Allá tú!’.
El panel de Cristina ha comenzado más o menos bien, pero una tirara terrorífica ha complicado su deseo de jugar hasta el final para conseguir dinerito para un proyecto que tiene en mente. La concursante se ha animado a triturar ofertas de más de 5.000€, pero cuando ha tenido más de 10.000€ en la mano, ha preferido asegurar.
Algo le decía que su caja tenía mucho dinerito y cuando ha comenzado a simular qué hubiera sucedido para saber si había hecho o no, un buen negocio, su cara ha comenzado a cambiar por momentos. Su caja podía tener o los 5.000€ o los 150.000€.
¿Qué contenía su caja? ¿Ha hecho Cristina, de Cantabria, un buen negocio? Dale al PLAY y disfruta de su jugada en ‘¡Allá tú!’.
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