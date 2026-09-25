Pablo, de Badajoz, deja sin palabras a la banquera de ‘¡Allá tú!’ con una espectacular remontada

Juanra Bonet planta cara a la banquera de ‘¡Allá tú!’: “Creo que se ha excedido”

Jorge, de Córdoba, se la juega con sus propias estadísticas: “Yo siempre decía que…”

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Pablo, de Badajoz, para nosotros Pablo ‘datos’ ha salido a jugar a esto de las cajas y ha demostrado que una vez más, en ‘¡Allá tú!’ no es cómo se empieza y sí como se termina, dejando a la banquera sin palabras.

Pablo es un apasionado de todo lo que tenga que ver con España y la banquera se ha aprovechado de su racha de mala suerte para compararle con los cantantes que en peor posición han quedado en Eurovisión. De hecho, en un momento crítico de la jugada, hasta el propio presentador, Juanra Bonet, le ha plantado cara a la banquera, le ha dicho que no estaba de acuerdo con ella y que Pablo no estaba haciendo el ridículo.

Convencido de que visto lo visto tenía que jugar hasta el final, haciendo un llamamiento al ministerio de Justicia porque lleva un año con su plaza aprobada y dando voz a las asociaciones que luchan por las personas con síndrome de Down, Pablo ha dado un giro total a su panel, se ha lanzado a triturar cualquier oferta que cayera en sus manos y ha salido del plató feliz, y con una cifra de cinco dígitos en su mano.

Dale al PLAY y disfruta de una jugada espectacular con un final que nadie podía imaginar.

Descubre la jugada completa de Pablo, de Badajoz, en el programa completo en Infinity