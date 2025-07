Fiesta 20 JUL 2025 - 18:15h.

Disfruta del programa de 'Fiesta' del domingo 13 de julio, online y completo

Compartir







La guerra ente la familia de Michu, especialmente su hermana Tamara, y los Ortega Cano, continúa y, ahora que la joven ya no está, se encuentra más avivada que nunca. Además, las comprometidas imágenes de Miguel Frigenti, en las que aparece con muy poca ropa, y el enfrentamiento de Makoke con sus compañeros de 'Fiesta', tras reconocer que no son sus amigos y por eso no los invitará a su boda.