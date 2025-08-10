Logo de telecincotelecinco
'Fiesta' | Programa, en vídeo (10/08/25)

10/08/2025 Fiesta 2025 Programa 325
'Fiesta' | Programa completo (10/08/25)
Isabel Pantoja sigue sorprendiendo con sus nuevos proyectos. Uno de los próximos que tiene en su agenda, y que 'Fiesta' ha podido conocer, la vincula con la mismísima reina emérita, Doña Sofía. Además, 'Fresita' presenta su nuevo single en plató y, a punto de cumplirse un año del fallecimiento de Julián Muñoz, descubrimos cómo es la actual vida de Mayte Zaldívar.

