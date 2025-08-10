Fiesta 10 AGO 2025 - 20:51h.

Ya disponible el programa de 'Fiesta' del domingo 10 de agosto, online y completo

La vida actual de Mayte Zaldívar y Fernando Marcos un año después de la muerte de Julián Muñoz

Compartir







Isabel Pantoja sigue sorprendiendo con sus nuevos proyectos. Uno de los próximos que tiene en su agenda, y que 'Fiesta' ha podido conocer, la vincula con la mismísima reina emérita, Doña Sofía. Además, 'Fresita' presenta su nuevo single en plató y, a punto de cumplirse un año del fallecimiento de Julián Muñoz, descubrimos cómo es la actual vida de Mayte Zaldívar.