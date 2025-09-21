Disfruta de la gala 2 de 'Bailando con las estrellas' del sábado 20 de septiembre, online y completa

Todas las actuaciones de la segunda gala de 'Bailando con las estrellas': de la caída de Iago García al beso de Anabel Pantoja

Pepe Navarro o Aless Gibaja. Uno de los dos se despide del programa tras 'El último baile'. A continuación, todas las estrellas vuelven a brillar sobre la pista de baile en una segunda gala llena de lágrimas, nervios, esfuerzo y mucho arte. ¿Quiénes serán los nuevos señalados por el público y el jurado?