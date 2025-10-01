Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (01-10-2025)

Los militares de la UME ya trabajan en Ibiza: limpian el acceso al aeropuerto y achican bajos y viviendas

Los militares de la UME ya trabajan en Ibiza: limpian el acceso al aeropuerto y achican bajos y viviendas

El temporal en Ibiza ha sido tan fuerte que la UME ha desembarcado esta noche con 150 efectivos. Las lluvias torrenciales han dejado 200 litros por metro cuadrado en solo dos horas y cinco personas han resultado heridas. No llovía tanto en la isla desde 1952.

La Flotilla de la Libertad, ya en la zona de riesgo cerca de Gaza: "Estamos vigilantes, un buque de Israel se dirige hacia aquí"

Madrugada de alta tensión en el mar. La Flotilla de la Libertad ha entrado en la zona de riesgo, a pesar de la advertencia de los Gobiernos de Italia y España, que enviaron barcos militares para protegerles. Barcos de Israel se dirigen hacia ellos para impedirles la entrada en la zona de exclusión fijada por el Gobierno de Benjamín Netanyahu. Los miembros de la misión humanitaria insisten en que su destino es Gaza.