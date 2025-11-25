'La isla de las tentaciones': Temporada 9 programa 10, completo

¡Dale al 'play' y disfruta del décimo programa de 'La isla de las tentaciones 9', completo!

Gilbert no está presente en la hoguera tras ser sancionado, pero sus compañeros ven las imágenes de Claudia con Gerard y se quedan impactados con sus escenas, tanto es así que tomarán una histórica decisión en 'La isla de las tentaciones 9'.

Además, llega una nueva hoguera para las chicas, en la que Helena se derrumbará al ver a Rodri besándose con Olatz y trata de huir en busca de su novio para hablar con él. Claudia vivirá un complicado momento al ser sancionada también por la huida de su pareja a la su villa. Y Almudena protagonizará uno de sus momentos más complicados al descubrir lo que está pasando con Darío en 'Villa Montaña'.

Pero esto no será todo en la hoguera, antes de volver a la villa, Sandra, que descubría en sus imágenes que su novio le fue infiel antes del programa, también se llevará una gran sorpresa al reencontrarse con Carmen, la madre de Juanpi, la que se enterará de todo lo que ha pasado hasta el momento.