'La isla de las tentaciones': Temporada 9 programa 21, completo

P21 - Rodri y Helena, cara a cara La isla de las tentaciones Temporada 9 Programa 21
El programa completo.
Rodri y Helena se citan en una tensa hoguera de confrontación en donde tienen la oportunidad de hablar de todo y tomar una decisión definitiva en cuanto a su continuidad. Además, nuevas noches de pasión sacuden por completo las villas y nos dejarán a todos y todas boquiabiertos de principio a fin.

Por otro lado, los concursantes leen las cartas que sus parejas les habían dejado escritas antes de comenzar esta aventura y descubrimos la sanción a la que se enfrentan Almudena y Darío tras saltarse las normas en su reencuentro en el espejo.

