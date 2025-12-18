'La isla de las tentaciones': Temporada 9 programa 21, completo

Rodri explota en medio de su tensísima hoguera de confrontación con Helena al revivir todo lo ocurrido en 'La isla de las tentaciones 9': “Te vas a arrepentir”

Rodri y Helena se citan en una tensa hoguera de confrontación en donde tienen la oportunidad de hablar de todo y tomar una decisión definitiva en cuanto a su continuidad. Además, nuevas noches de pasión sacuden por completo las villas y nos dejarán a todos y todas boquiabiertos de principio a fin.

Por otro lado, los concursantes leen las cartas que sus parejas les habían dejado escritas antes de comenzar esta aventura y descubrimos la sanción a la que se enfrentan Almudena y Darío tras saltarse las normas en su reencuentro en el espejo.