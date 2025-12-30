Logo de telecincotelecinco
Logo de La isla de las tentacionesLa isla de las tentaciones
A la carta
Programas completos

'La isla de las tentaciones': Temporada 9 programa 23, completo

P23 - La segunda hoguera mixta y las primeras pistas del desenlace La isla de las tentaciones Temporada 9 Programa 23
El programa completo.. Telecinco.es
Compartir

Llega la segunda hoguera mixta en la que Darío, Sandra, Andrea y Gilbert tendrán que enfrentarse a la realidad de lo que desvelen las imágenes que les muestren junto a las parejas de sus respectivos compañeros de villa.

Además, Sandra Barneda visita a los habitantes de Villa Playa y Villa Montaña para anunciarles que deberán elegir a su tentador y tentadora favoritos, una determinante decisión que será más importante de lo que ellos imaginan.

Temas