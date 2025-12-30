Programas completos
'La isla de las tentaciones': Temporada 9 programa 23, completo
El tremendo estallido de Darío al descubrir que Almudena y Borja se han besado en 'La isla de las tentaciones 9': “¿Se ha aguantado a que yo lo haga?”
Llega la segunda hoguera mixta en la que Darío, Sandra, Andrea y Gilbert tendrán que enfrentarse a la realidad de lo que desvelen las imágenes que les muestren junto a las parejas de sus respectivos compañeros de villa.
Además, Sandra Barneda visita a los habitantes de Villa Playa y Villa Montaña para anunciarles que deberán elegir a su tentador y tentadora favoritos, una determinante decisión que será más importante de lo que ellos imaginan.