'La isla de las tentaciones': Temporada 9 programa 23, completo

Llega la segunda hoguera mixta en la que Darío, Sandra, Andrea y Gilbert tendrán que enfrentarse a la realidad de lo que desvelen las imágenes que les muestren junto a las parejas de sus respectivos compañeros de villa.

Además, Sandra Barneda visita a los habitantes de Villa Playa y Villa Montaña para anunciarles que deberán elegir a su tentador y tentadora favoritos, una determinante decisión que será más importante de lo que ellos imaginan.