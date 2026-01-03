Logo de telecincotelecinco
'¡De viernes!' | Programa completo, en vídeo (02/01/26)

P106 - Noelia López, viuda de Reyes, confiesa que tiene cáncer ¡De viernes! Temporada 3 Programa 106
Noelia López, la viuda de José Antonio Reyes, rinde homenaje al futbolista recordando el tiempo que disfrutaron juntos con sus dos hijas, seis años después de su muerte, y habla de la dura enfermedad por la que está pasando.

Por otro lado, José María Almoguera responde a las duras palabras de su ex, Paola Olmedo, y Carmen Borrego suelta una bomba en plató que salpicará a todos los Campos.

