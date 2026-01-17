'¡De viernes!' | Programa completo, en vídeo (16/01/26)

El llamativo mensaje de Vaitiare en defensa de Julio Iglesias en '¡De viernes!' tras definirlo como una persona "controladora"

Disfruta del programa de '¡De viernes!' del 16 de enero, online y completo

Compartir







Vaitiare, expareja de Julio Iglesias, visitaba '¡De viernes!' tras la denuncia de dos ex trabajadoras del cantante que lo acusan de unas presuntas agresiones sexuales. La modelo, que fue la primera mujer en contar que había sufrido abusos por parte del artista, se sinceraba sobre su relación con el intérprete, al que define como un controlador y le mandaba un llamativo mensaje.

Tras conceder un 'scoop' la semana pasada, Rocío Flores se sentaba en el plató dispuesta a contar su versión sobre al duro relato que hizo público su madre, Rocío Carrasco, en su famoso documental. Al borde del llanto, la nieta de Rocío Jurado hablaba sobre el juicio mediático al que se ha visto sometida y, además, protagonizaba un tenso enfrentamiento con Terelu Campos.