La que fuera pareja del artista ha salido en su defensa en plena polémica: sus palabras

El episodio de celos que sufrió Vaitiare durante su relación con Julio Iglesias: "No le gustaba que la gente me hablase a mí"

Compartir







Vaitiare Hirshon, la actriz francopolinesia que mantuvo un romance durante 8 años con Julio Iglesias -empezaron cuando ella tenía 17 años y él 38-, ha lanzado un mensaje en defensa del artista en pleno escándalo por las graves acusaciones de agresión sexual por parte de dos de sus extrabajadoras del hogar.

Bea Archidona, presentadora de '¡De viernes!', le pregunta en directo a Vaitiare: "¿qué le deseas?". La expareja lo tiene claro. "Que todo salga bien", afirma como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Hirshon, además, sale en su defensa al detallar rasgos de su personalidad que se distancian de la forma en la que lo describe en su propio libro, 'Muñeca de trapo', que publicó en el año 2010. También difieren del episodio de "control" que ha relatado este mismo viernes ante los colaboradores.

Vaitiare, sobre Julio Iglesias: "Es un hombre increíble"

"Es un hombre bueno, cariñoso, generoso, que ama la vida, ama sus país. Sé que toda su carrera lo hizo por su país también", comparte en el programa de Telecinco. Dice que Julio Iglesias "está muy orgulloso" de España y que ese sentimiento lo ha ido difundiendo "por todo el mundo".

PUEDE INTERESARTE Lydia Lozano recuerda el momento que vivió con Julio Iglesias en una rueda de prensa

El mensaje viene después de que saliesen a la luz dos denuncias de mujeres que trabajaban para él ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En ellas, las mismas relatan haber sufrido tocamientos sin su consentimiento y un presunto caso de maltrato. Julio Iglesias, a través de un comunicado, lo niega por completo y afirma que "nunca" le ha "faltado el respeto" o "coaccionado" a ninguna mujer.

Vaitiare insiste en valorar al cantante de éxitos como 'Soy un truhán, soy un señor'. "Es un hombre increíble, le deseo lo mejor, que se investigue y salga la verdad. No quiero juzgar", dice en directo la actriz.