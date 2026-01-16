La expareja del artista se sienta en '¡De viernes!' en plena polémica por las denuncias de agresión contra el cantante

Leticia Requejo destapa la pregunta de Miranda a Julio Iglesias al conocerse las acusaciones contra él

Vaitiare Hirshon fue una de las primeras mujeres en dar a conocer los presuntos abusos de Julio Iglesias, más allá de las denuncias que ahora se han conocido por parte de dos extrabajadoras del hogar del artista -que lo han hecho ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional con la organización Women's link'. Ahora, la actriz, que empezó su relación con el intérprete de éxito internacional cuando tenía 17 años y él 39, recuerda cómo fue su relación con Iglesias en '¡De viernes!'.

Su testimonio llega en pleno escándalo por las informaciones que siguen dándose a conocer sobre las supuestas agresiones que habría realizado el artista. Según cuenta, la faceta de la personalidad de Julio Iglesias que más le cautivó fue su lado "divertido" y bromista". "Su carisma", detalla ante la pregunta que le hace Terelu Campos en directo.

"Era muy controlador": Así define Vaitiare a Julio Iglesias en mitad del escándalo

Sin embargo, existía algo en él que no le atraía del todo. "Lo peor era que no le gustaba que la gente se acercase a mí a hablar, los celos", asegura en el programa de Telecinco. Siempre en base a sus palabras, Vaitiare define a Julio Iglesias como "muy controlador". Y se basa en un episodio concreto vinculado a la vestimenta.

Un día, la jovencísima actriz se intentó vestir "pareciendo mayor", pensando en que al cantante le iba a impresionar. "No le gustó", comparte. Además de esto, Vatiare cuenta que existían ciertas complicaciones para que ella despuntase profesionalmente por estar vinculado al mítico artista.

"No quería que yo continuara mi carrera. Yo era joven, tenía mis sueños de ser modelo y actuar", comenta ante los colaboradores. Su relación, que duró 8 años, se basó en la libertad para tener más vínculos con otras personas.

"Era una relación más abierta, yo no quería saber. Podría salir con otras y yo también con otros", admite.