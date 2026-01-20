'Casados a primera vista': Temporada 1 programa 1, completo

Telecinco.es 20 ENE 2026 - 01:45h.

Compartir







'Casados a primera vista' arranca con la presentación de los 12 protagonistas y las dos primeras bodas de la edición, que traerán consigo fuertes emociones y duras revelaciones.

Previamente, las seis mujeres por un lado y los seis hombres por otro podrán conocerse, generando algunos roces y choques de personalidades, confesiones, exámenes visuales y uno de los momentos más emotivos de la edición.