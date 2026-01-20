Programas completos
'Casados a primera vista': Temporada 1 programa 1, completo
El especial ‘sí quiero’ de Ana y Luija: él rompe a llorar al descubrir su dura historia y viven un momento de lo más emotivo en 'Casados a primera vista'
Ana emociona a sus compañeras al contar en 'Casados a primera vista' la pérdida del amor de su vida: “Tuvo un accidente de tráfico y nunca más volvió a casa”
'Casados a primera vista' arranca con la presentación de los 12 protagonistas y las dos primeras bodas de la edición, que traerán consigo fuertes emociones y duras revelaciones.
Previamente, las seis mujeres por un lado y los seis hombres por otro podrán conocerse, generando algunos roces y choques de personalidades, confesiones, exámenes visuales y uno de los momentos más emotivos de la edición.