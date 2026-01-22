'El debate final de las tentaciones': Temporada 9 programa 3, completo

¡Puedes ver el debate final de 'La isla de las tentaciones 9': programa 3, completo en vídeo: solo tienes que darle al 'play'!

El debate final de 'La isla de las tentaciones 9' reúne en el plató a todos los protagonistas de la presente edición para un debate cargado de revelaciones y emociones.

Helena toma una decisión definitiva sobre su relación con Rodri tras admitir pactos previos al programa. Además, Almudena y Darío afrontan esa conversación pendiente ente ellos; mientras que Nieves y Lorenzo vuelven para explicar los motivos de su reciente ruptura. Como también Andrea y Enrique desvelarán cómo está su relación y los baches que han atravesado.

Todo esto y mucho más en el programa completo de este tercer debate de 'La isla de las tentaciones 9': solo tienes que darle al 'play' al vídeo!