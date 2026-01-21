Patricia Fernández 21 ENE 2026 - 23:09h.

Helena y Rodri afrontaban este debate final de 'La isla de las tentaciones 9' con la duda de qué había pasado con su relación desde el reencuentro, donde confesaban que estaban mejor que nunca, pero con muchas dudas y reproches entre ellos con todo lo que habían vivido desde su vuelta de República Dominicana.

Helena era la primera en entrar al plató para encontrarse con Sandra Barneda, a la que le dejaba saber que algo había cambiado en ella: "Estoy cansada de callarme, siempre he sido acorde a cómo se me esperaba, no he sido yo".

La que soltaba la bomba después de confesar lo "fatal" que han ido estos meses con Rodri después del reencuentro, en el que aseguraron que todo estaba bien entre ellos: "Me pidió que dijéramos eso y quedáramos de pareja bonita, pero yo no quiero mentir a nadie. Estaba pactado lo que teníamos que decir, yo no he sido yo". Pero no solo en el reencuentro, ella aseguraba que "hubo pacto" entre los dos al entrar en 'La isla de las tentaciones 9': "Me dijo que se iba a liar con una chica para devolverme todo el daño que le había hecho y yo lo acepté porque soy tonta".

Tras esto, Rodri entraba en plató sorprendiendo a todo el mundo al darle a ella un beso en los labios: "Creo que estamos juntos, pero he visto lo que ha dicho... considero que has sido bastante hipócrita en muchas cosas". Generándose un cruce de reproches entre ellos y Rodri no negaba este pacto antes de entrar en el programa, como confesaba el mal momento que han atravesado: "Desde la emisión lo hemos dejado una y otra vez". Dejando claro que "no le ha puesto los cuernos", lo que Helena aseguraba.

Helena, sobre Rodri: "Le quiero mucho, pero también le tengo rabia"

Cuando Sandra Barneda le pregunta a Helena si sigue enamorado de Rodri, ella se sinceraba: "Le quiero mucho, pero también le tengo rabia". Lo que creaba una incertidumbre de lo que ella quería hacer con la relación, momento en el que decía lo que pensaba: "Cuando estoy en mi casa tengo claro que no debemos estar juntos porque nos queremos fatal, pero cuando estamos juntos quiero todo con él. Esto es una bomba".

La que no dudaba dar un importante paso en este sentido sacando sus sentimientos: "Se me acaba la paciencia, no tenemos ni un día bueno. Mi padre hasta se ha ido de casa porque me ve destrozada y no aguanta más". Aunque Rodri confesaba que cuando está bien con ella "es la persona más feliz del mundo" y que no dudaba en querer estar con ella: "Si me quiere dejar y aquí, que lo haga".

"¿Crees que nos merecemos esto? Yo ya no tengo esperanza, no hay amor, saca lo peor de nosotros. Tengo que ser valiente, no se puede", decía Helena dando por rota la relación y explicando que no había tenido el valor de hacerlo estando los dos solos: "Voy a ser valiente por una vez en la vida y si no lo hago yo sé que no va a parar esto".

Dejando mal a Rodri después de su decisión: "No quiero llorar, sabía que iba a pasar esto, tampoco me sorprende. Habérmelo dicho fuera, esperas a venir aquí para dejarme".

Las reacciones a lo sucedido con Rodri y Helena en plató

Al ver los malos momentos que vivía con este tema en plató, Claudia no podía evitar las lágrimas emocionando a su amiga: "Siento que ella tiene tantas cosas buenas y se apaga tanto... me sabe muy mal, como amiga me siento mal y digo: 'No puedo hacer nada'. Sé que se quieren y me da pena". La que también se pronunciaba sobre la relación de la pareja junto a Gilbert: "Sabemos los dos muchas cosas que no estamos contarlo".

Rosa, la madre de Helena, que también entraba en directo emocionando a su hija tras contar el pacto que había hecho con Rodri, grababa unas imágenes en las que se pronunciaba sobre lo que ha vivido en la relación de ambos: "Una de las condiciones de ir a la isla es que todas las faltas de respeto tenían que quedar en equilibrio. Contantemente él le dice a Helena que sus padres le dan las gracias por estar en su vida, esto no es así, yo le decía muchas veces que si era capaz de perdonar no puede estar con mi hija. Le hemos querido muchísimo, eso no quita que haya visto cosas que no me han gustado".

El reencuentro de Helena y Albert Barranco

El que presenciaba todo lo sucedido con la pareja era Albert Barranco, sobre el que Helena se sinceraba respondiendo a la pregunta de Terelu Campos sobre si se arrepiente de no haber dado al tentador la oportunidad de haberse conocido fuera.

Y ambos podían ver unas imágenes inéditas de todo lo que Helena ha llegado a decir sobre Barranco, a lo que este reaccionaba y explicaba por qué no esperó a ver a Helena y se liaba con Olatz en el avión: "Llego a España, no me ha mandado ningún mensaje y eso era que estaba con su novio, lo doy por hecho y yo ni me meto ni nada". Y ella aseguraba que no se vio preparada para decirle "he vuelto con Rodri".

