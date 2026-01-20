Programas completos
'El debate final de las tentaciones': Temporada 9 programa 2, completo
No te pierdas el segundo debate final de 'La isla de las tentaciones 9', al completo
Gilbert cuenta en 'El debate final de las tentaciones' que Claudia "no para de llamarle"... ¡mientras ella está conociendo a alguien!: "Las pruebas están ahí"
En este debate descubrimos qué pareja ha puesto fin a su relación y los motivos de su inesperada ruptura. Además, desvelamos los nombres de los cuatro protagonistas que han tenido relaciones cruzadas. En plató se sientan algunos personajes claves de la edición como Claudia, que asegura haber hablado con Gilbert, el propio Gilbert, Mari, Gerard, Érika, Nieves y Lorenzo.
Nuevas tramas, conflictos... y bombazos. ¡Y qué bombazos! Un romance entre dos tentadores de 'La isla de las tentaciones 9' es desvelado provocando shock total en el plató. Además, en este segundo debate, las confesiones entre los participantes del reality de Telecinco se han sucedido y mucho.
- Marta Peñate da nuevos detalles sobre 'Tentaciones Privé', el nuevo videopodcast que presentará: "Habrá varios cara a cara y mucho salseo"
- Darío reacciona al salir a la luz que podría haber pasado algo entre Gilbert y Érika tras 'La isla de las tentaciones 9': “No me lo esperaba”
- Claudia reconoce ante Almudena que ha entendido a Darío en ‘La isla de las tentaciones 9’: "Me he podido sentir así"