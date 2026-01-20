'El debate final de las tentaciones': Temporada 9 programa 2, completo

No te pierdas el segundo debate final de 'La isla de las tentaciones 9', al completo

Gilbert cuenta en 'El debate final de las tentaciones' que Claudia "no para de llamarle"... ¡mientras ella está conociendo a alguien!: "Las pruebas están ahí"

En este debate descubrimos qué pareja ha puesto fin a su relación y los motivos de su inesperada ruptura. Además, desvelamos los nombres de los cuatro protagonistas que han tenido relaciones cruzadas. En plató se sientan algunos personajes claves de la edición como Claudia, que asegura haber hablado con Gilbert, el propio Gilbert, Mari, Gerard, Érika, Nieves y Lorenzo.

Nuevas tramas, conflictos... y bombazos. ¡Y qué bombazos! Un romance entre dos tentadores de 'La isla de las tentaciones 9' es desvelado provocando shock total en el plató. Además, en este segundo debate, las confesiones entre los participantes del reality de Telecinco se han sucedido y mucho.