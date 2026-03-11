Logo de telecincotelecinco
'Supervivientes 2026': Tierra de nadie 1 (10/03/26), completo

Nueva gala de 'Tierra de Nadie' con la primera ceremonia de salvación entre Álex Ghita, Marisa Jara, José Manuel Soto y Toni Elías. Tras la sorpresa vivida en la anterior gala con la llegada de Darío Linero y Borja Silva a Honduras, Almudena Porras afronta una decisión muy complicada que marcará el futuro de ambos en la aventura.

