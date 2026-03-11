'Supervivientes 2026': Tierra de nadie 1 (10/03/26), completo
Almudena, completamente rota, toma una durísima decisión que afecta al futuro de Darío y Borja en 'Supervivientes 2026': “Sé que puedo brillar sola”
Nueva gala de 'Tierra de Nadie' con la primera ceremonia de salvación entre Álex Ghita, Marisa Jara, José Manuel Soto y Toni Elías. Tras la sorpresa vivida en la anterior gala con la llegada de Darío Linero y Borja Silva a Honduras, Almudena Porras afronta una decisión muy complicada que marcará el futuro de ambos en la aventura.