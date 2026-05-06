'Supervivientes 2026': Tierra de nadie 9 (05/05/26), completo

Supervivientes 06 MAY 2026 - 08:30h.

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El programa abre una palapa excepcional ante el asalto a la cabaña del equipo para robar comida. Además, Maica ha acusado a dos de sus compañeros de comer en la letrina a escondidas y también han sido castigados. Por otro lado, Toni Elías se emociona en su llegada al plató y confiesa qué ha sido lo más duro de su paso por el concurso.