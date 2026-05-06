'Supervivientes 2026': Tierra de nadie 9 (05/05/26), completo
Contundente sanción para Claudia tras ser pillada robando en la cabaña del equipo y negarse a devolver la comida: "Es hasta el final del concurso"
El programa abre una palapa excepcional ante el asalto a la cabaña del equipo para robar comida. Además, Maica ha acusado a dos de sus compañeros de comer en la letrina a escondidas y también han sido castigados. Por otro lado, Toni Elías se emociona en su llegada al plató y confiesa qué ha sido lo más duro de su paso por el concurso.