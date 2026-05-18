'Supervivientes 2026': Conexión Honduras 11 (17/05/26), completo
Los radicales cambios de look de Claudia, Ivonne y Alvar al enfrentarse a 'la mesa de las penitencias': "No he tenido el pelo tan corto en años"
'La mesa de las tentaciones' llega a Honduras y los concursantes se enfrentan a complicados dilemas y recompensas a cambio de penitencias. Entre ellas, Claudia Chacón, Alvar Seguí e Ivonne Reyes se someten a sorprendentes cambios de 'look'. Por su parte, Darío protagoniza un lacrimógeno reencuentro con su madre.