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'Supervivientes 2026': Conexión Honduras 11 (17/05/26), completo

Conexión Honduras 11 Supervivientes 2026 Conexión Honduras 11
Darío, ya con la cabeza rapada, ante la atenta mirada de María Lamela en 'Supervivientes'. telecinco.es
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'La mesa de las tentaciones' llega a Honduras y los concursantes se enfrentan a complicados dilemas y recompensas a cambio de penitencias. Entre ellas, Claudia Chacón, Alvar Seguí e Ivonne Reyes se someten a sorprendentes cambios de 'look'. Por su parte, Darío protagoniza un lacrimógeno reencuentro con su madre.

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