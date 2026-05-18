'Supervivientes 2026': Conexión Honduras 11 (17/05/26), completo

Supervivientes 18 MAY 2026 - 08:23h.

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'La mesa de las tentaciones' llega a Honduras y los concursantes se enfrentan a complicados dilemas y recompensas a cambio de penitencias. Entre ellas, Claudia Chacón, Alvar Seguí e Ivonne Reyes se someten a sorprendentes cambios de 'look'. Por su parte, Darío protagoniza un lacrimógeno reencuentro con su madre.