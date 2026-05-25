'Supervivientes 2026': Conexión Honduras 12 (24/05/26), completo
Alvar y Aratz deciden utilizar el 'tridente dorado' y lo cambian todo en la lista de nominados: "Se me hace muy complicado"
Aratz Lakunza y Álvar Seguí de la Quadra-Salcedo hacen historia en 'Supervivientes' tras resistir 22 minutos en la 'noria infernal'. Gracias al tridente dorado, ambos consiguen el poder de elegir entre cambiar las nominaciones, disfrutar de una barbacoa junto a sus compañeros o guardar la ventaja para utilizarla más adelante.