'Supervivientes 2026': Gala 14 (04/06/26), completa

Supervivientes 05 JUN 2026 - 08:00h.

Compartir







Han forjado una gran amistad tras más de 90 días de aventura y se han convertido en dos de las grandes protagonistas de la edición. Sin embargo, tras la salvación de Aratz, los caminos en el reality de Claudia y de Maica se separarán con la expulsión decisiva de una de ellas en plena recta final del concurso. Además, los concursantes afrontarán luna mudanza sorpresa a Cayo Paloma para pasar sus últimos días de aventura.