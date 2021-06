La Selección Española no puede fallar más si quiere seguir con vida en la Eurocopa 2020. La Roja echa cuentas para saber con qué resultados estará en los octavos de final, pero lo que tiene claro es que si gana a Eslovaquia, este miércoles a las 18.00 horas en directo en Telecinco y mitele.es, se clasificará para la siguiente fase. Luis Enrique se conforma con pasar según la situación actual y no se plantea dimitir si España no se mete en los octavos de final.