Manuel no es el único miembro de la familia de ‘La isla de las tentaciones’ con el que Diego Pérez tiene un pasado común. El todavía novio de Lola y Álex Bueno, ex de Fiama Rodríguez, también estuvieron conociendo a la misma chica en ‘MyHyV’.

Aunque no coincidieron en tiempo y espacio, ambos vivieron una historia de amor de lo más intensa con Melani Soler, una conocida tronista del dating show. Dos romances muy parecidos que terminaron como el rosario de la aurora.

Melani debutó en Telecinco como pretendienta de Diego

En 2016, una desconocida Melani Soler irrumpía con fuerza en el plató de ‘MyHyV’ y dispuesta a conocer a los dos tronistas que reinaban en el trono por aquel entonces; Diego Pérez y Xavi Furriol, quien también fue ex de Fiama Rodríguez.

Melani Soler, que en aquella época tenía 23 años, no tenía muy claro en qué bando quería sentarse pero, pasado un tiempo, terminó decantándose por Diego Pérez, con el que vivió un romance muy intenso que acabó con una decisión inesperada.

Tras varios meses siendo su pretendienta, Diego decidió el mismo día de su final que no quería que Melani Soler estuviera entre las tres últimas. La de Tarragona se quedó alucinada y le reprochó que no hubiera sido sincero con ella tiempo antes: “No me esperaba ser la primera eliminada”, dijo la joven muy afectada.